Муфтият Дагестана объяснил обряд женского обрезания

«В последние дни широкий резонанс получила тема женского обрезания. В интернете распространился видеоролик, где неверный ответ на данный вопрос всколыхнул общественное мнение. (…) Необходимо указать на то, что женское обрезание, о котором говорят исламские богословы, не подразумевает ни клиторидэктомию [операция по удалению клитора], ни удаление больших или малых половых губ, ни тем более инфибуляцию [операция на гениталиях, создающая препятствия для полового акта]», — говорится в сообщении на сайте муфтията Дагестана.
«Напротив, все вышеперечисленное категорически запрещено в исламе, поскольку пророк сказал: «Не [причиняй] вреда себе и другим» Ученые-богословы подразумевают под женским обрезанием совсем иное. Это удаление небольшой частички клиторального капюшона (крайняя плоть у женщин), который находится над клитором. Делается это в том случае, если у женщины есть лишняя кожа вокруг клитора, иначе женщина уже считается обрезанной», — поясняется в сообщении.