«Ефремову нечем дышать»

Мосгорсуд запретил Михаилу Ефремову , находящемуся под домашним арестом, совершать прогулки. Ранее об этом просил адвокат актера — по его словам, покидать квартиру заслуженному артисту ранее рекомендовали врачи. Кроме того, представитель Ефремова заявил, что тот в настоящее время живет в «ужасных условиях» — в своей квартире, которая находится в центре Москвы

В понедельник, 17 августа, прошло очередное заседание по делу актера Михаила Ефремова, в минувшем июне ставшего участником смертельного ДТП. Сам артист на нем не присутствовал — 11 августа, когда Ефремов, как ожидалось, должен был дать показания во время заседания, его госпитализировали прямо из зала суда по причине плохого самочувствия. Впоследствии адвокат заслуженного артиста России Эльман Пашаев заявил, что у его клиента подтвердился инсульт. При этом из больницы его выписали 15 августа.

Уже в понедельник Пашаев сообщил журналистам, что Ефремов готов дать показания на заседании, которое запланировано на 18 августа. «Конечно, он готов к допросу. Ефремов ко всему готов», — цитирует юриста ТАСС.

Кроме того, в Мосгорсуде он заверил, что у актера были выявлены нарушения речи и онемение конечностей.

«Врачи диагностировали у Ефремова нарушения речи и онемение конечностей из-за нарушения мозгового кровообращения. Это началось еще до вызова в суд скорой помощи. Также Ефремов страдает хронической прогрессирующей болезнью легких, его жизни угрожает опасность. От этой болезни умер и его отец», — подчеркнул Пашаев.

В связи с этим он, ссылаясь на рекомендации врачей, попросил у суда разрешить артисту, находящемуся под домашним арестом, выходить на улицу: «Это позволило бы ему самостоятельно дойти до врача в случае необходимости, а также гулять для улучшения состояния его здоровья. Прошу суд разрешить Ефремову гулять хотя бы в сопровождении сотрудника ФСИН . Ваша честь, у нас есть выписка из эпикриза. Там четко указано, что прогулки ему необходимы по здоровью. Прошу приобщить копию к материалам дела».

Попутно Пашаев выразил мнение, что в квартире Ефремова, учитывая состояние здоровья актера, — «ужасные условия». По словам юриста, ему вредно отбывать домашний арест там из-за наличия газовой печи и духоты.

«Это Арбат, дом очень старый. Там газовая печь, очень душно. Условия ужасные. Центр Москвы, дышать нечем. Я когда к нему прихожу, стараюсь надевать минимум одежды, так как жарко. А у Ефремова болезнь легких, ему крайне опасно жить в этой квартире без прогулок», — уточнил адвокат.

Однако по итогам Мосгорсуд не разрешил Ефремову совершать прогулки.

«Выслушав мнения сторон, суд не нашел основания для удовлетворения ходатайства адвокатов обвиняемого Ефремова о разрешении прогулок и отклонил их жалобу на условия домашнего ареста», — подчеркнул судья.

Рассматривался на заседании и другой вопрос — Ирина Стерхова, сожительница погибшего в ДПТ водителя Сергея Захарова , пыталась добиться, чтобы ее признали потерпевшей в деле, передает kp.ru.

Комментируя данное прошение, Пашаев рассказал, что Ефремов предлагал женщине компенсацию, но та от нее отказалась.

«Сразу после автоаварии Ефремов, как добрый человек, предлагал ей компенсацию. Хотя я его отговаривал от этого. Но она хотела больше — 5 млн рублей, — подчеркнул он.

Впоследствии суд отказал женщине в ее требовании. Таким образом, она не сможет участвовать в деле в качестве потерпевшей и требовать с Ефремова компенсацию морального вреда.