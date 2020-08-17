«Ефремову нечем дышать»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Нечем дышать»: адвокат об «ужасных условиях» жизни Ефремова 

Газета.Ru 16 минут назад
Мосгорсуд запретил Михаилу Ефремову, находящемуся под домашним арестом, совершать прогулки. Ранее об этом просил адвокат актера — по его словам, покидать квартиру заслуженному артисту ранее рекомендовали врачи. Кроме того, представитель Ефремова заявил, что тот в настоящее время живет в «ужасных условиях» — в своей квартире, которая находится в центре Москвы.
В понедельник, 17 августа, прошло очередное заседание по делу актера Михаила Ефремова, в минувшем июне ставшего участником смертельного ДТП. Сам артист на нем не присутствовал — 11 августа, когда Ефремов, как ожидалось, должен был дать показания во время заседания, его госпитализировали прямо из зала суда по причине плохого самочувствия. Впоследствии адвокат заслуженного артиста России Эльман Пашаев заявил, что у его клиента подтвердился инсульт. При этом из больницы его выписали 15 августа.
Ставки на новости: Михаил Ефремов откажется от услуг адвоката Пашаева до 25 августа
Уже в понедельник Пашаев сообщил журналистам, что Ефремов готов дать показания на заседании, которое запланировано на 18 августа. «Конечно, он готов к допросу. Ефремов ко всему готов», — цитирует юриста ТАСС.
Кроме того, в Мосгорсуде он заверил, что у актера были выявлены нарушения речи и онемение конечностей.

«Врачи диагностировали у Ефремова нарушения речи и онемение конечностей из-за нарушения мозгового кровообращения. Это началось еще до вызова в суд скорой помощи. Также Ефремов страдает хронической прогрессирующей болезнью легких, его жизни угрожает опасность. От этой болезни умер и его отец», — подчеркнул Пашаев.

В связи с этим он, ссылаясь на рекомендации врачей, попросил у суда разрешить артисту, находящемуся под домашним арестом, выходить на улицу: «Это позволило бы ему самостоятельно дойти до врача в случае необходимости, а также гулять для улучшения состояния его здоровья. Прошу суд разрешить Ефремову гулять хотя бы в сопровождении сотрудника ФСИН. Ваша честь, у нас есть выписка из эпикриза. Там четко указано, что прогулки ему необходимы по здоровью. Прошу приобщить копию к материалам дела».
Попутно Пашаев выразил мнение, что в квартире Ефремова, учитывая состояние здоровья актера, — «ужасные условия». По словам юриста, ему вредно отбывать домашний арест там из-за наличия газовой печи и духоты.

«Это Арбат, дом очень старый. Там газовая печь, очень душно. Условия ужасные. Центр Москвы, дышать нечем. Я когда к нему прихожу, стараюсь надевать минимум одежды, так как жарко. А у Ефремова болезнь легких, ему крайне опасно жить в этой квартире без прогулок», — уточнил адвокат.

Однако по итогам Мосгорсуд не разрешил Ефремову совершать прогулки.

«Выслушав мнения сторон, суд не нашел основания для удовлетворения ходатайства адвокатов обвиняемого Ефремова о разрешении прогулок и отклонил их жалобу на условия домашнего ареста», — подчеркнул судья.

Рассматривался на заседании и другой вопрос — Ирина Стерхова, сожительница погибшего в ДПТ водителя Сергея Захарова, пыталась добиться, чтобы ее признали потерпевшей в деле, передает kp.ru.
Комментируя данное прошение, Пашаев рассказал, что Ефремов предлагал женщине компенсацию, но та от нее отказалась.

«Сразу после автоаварии Ефремов, как добрый человек, предлагал ей компенсацию. Хотя я его отговаривал от этого. Но она хотела больше — 5 млн рублей, — подчеркнул он.

Впоследствии суд отказал женщине в ее требовании. Таким образом, она не сможет участвовать в деле в качестве потерпевшей и требовать с Ефремова компенсацию морального вреда.
Газета.Ru: последние новости
Адвокат заявил об "ужасных условиях" жизни Ефремова в центре Москвы Адвокат заявил об "ужасных условиях" жизни Ефремова в центре Москвы Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с "санкционкой" Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с "санкционкой" Драки в магазинах: в России случаются инциденты после просьб надеть маски Драки в магазинах: в России случаются инциденты после просьб надеть маски
Комментарии 3
Общество , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Видео
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
00:21
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
00:40
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
00:19
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
00:31
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
00:46
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
В мире Другое
«Ефремову нечем дышать»
00:26
«Ефремову нечем дышать»
Общество
Раскрыта реакция Путина на задержание бойцов ЧВК
00:28
Раскрыта реакция Путина на задержание бойцов ЧВК
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение