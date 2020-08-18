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Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Названы возможные сроки повторного заражения COVID
Фото: РИА Новости
Повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти через два-три месяца, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-иммунолог Николай Крючков.
Специалист отметил, что это зависит от того, как долго держится высокий уровень антител в организме.

"У ряда людей уровень антител очень быстро падает после того, как они переболели. Проходит два-три месяца, и уровень антител становится слишком маленьким. Пока непонятно, с чем это связано", — рассказал Крючков.

При этом врач подчеркнул, что у большинства людей антитела держатся довольно длительное время.

"Коронавирус никуда не ушел, заразиться абсолютно реально", — напомнил он.

Крючков заключил, что, несмотря на снижение темпов распространения коронавируса в Москве, в некоторых регионах России складывается иная ситуация. Если процент потенциально заразившихся коронавирусом людей в другом регионе выше, то и вероятность заразиться возрастает.
За минувшие сутки в России зафиксировали 4892 случая COVID-19, умерли 55 человек, выписались 3133. Всего с начала пандемии число случаев заражения в России достигло 927 745, погибли 15 740 человек, вылечились — 736 101.
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Комментарии
Общество , Другое , Николай Крючков , Радиостанция "Говорит Москва"
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