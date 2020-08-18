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Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль 

ТАСС и ещё 28 30 минут назад
Три человека потребовали с Ефремова 1 рубль
Фото: ТАСС
Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова — вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова — заявили к нему солидарный иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Об этом заявил в суде их представитель Александр Добровинский.

"Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Какая сумма может возместить? Никакая. Сразу после ДТП Ефремов заявил, что у него много денег. Ефремов опорочил только себя, прощения ему от нашей семьи не будет никогда. Таким образом, обосновав наши требования, мы считаем, что символическая сумма нашего иска составляет 1 рубль", — зачитал текст иска Добровинский.

Иск, заявленный потерпевшими, оказался символическим и удивил своим размером.

"С самого начала этого процесса мои доверители заявляли, что хотят только справедливого суда над Михаилом Ефремовым. Все инсинуации по поводу немыслимых компенсаций, которые они якобы требовали от господина Ефремова были лживы, о чем я говорил, отвечая на вопросы журналистов", — пояснил Добровинский ТАСС.

"Надеюсь, мы поставили точку во всех домыслах относительно компенсации", — добавил он. Добровинский сказал, что заявляя иск в такой сумме, потерпевшие просят лишь о справедливом наказании для подсудимого, и о том, что им не нужно "грязных денег артиста, пропитанных кровью погибшего". Также Добровинский зачитал многочисленные заявления адвоката Ефремова Эльмана Пашаева о том, что потерпевшие требуют крупную сумму компенсации, и опроверг их.

Сторона защиты Ефремова согласилась с приобщением к материалам дела этого иска. "Хочу обратить внимание, что в тексте иска сказано "ДТП, совершенное Ефремовым". Но это еще даже суд не установил. Так что иск составлен неграмотно. Но я не против его приобщения, это право потерпевших", — заявил Пашаев.

Всего по делу актера потерпевшими признаны четыре родственника погибшего в ДТП Сергея Захарова. При этом старший сын погибшего в ДТП Виталий Захаров, которого представляет другой адвокат, заявил иск к артисту на 6 млн 500 тысяч рублей.
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Общество , Происшествия
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