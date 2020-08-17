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«От этой болезни умер и его отец»: у Ефремова нашли новую болезнь 

Вероника Полынина и ещё 26 12 минут назад
Михаилу Ефремову диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката актера Эльмана Пашаева.
Ставки на новости: Михаил Ефремов откажется от услуг адвоката Пашаева до 25 августа
Защитник Ефремова 17 августа попытался обжаловать в Мосгорсуде запрет на прогулки во время домашнего ареста. Эльман Пашаев заявил, что двухчасовые прогулки необходимы Ефремову по состоянию здоровья.

«У него было нарушение речи, онемели конечности. Скорая, которая приехала к нему в суд, диагностировала острое нарушение кровяного обращения. После, в больнице, этот диагноз подтвердился. У него также была диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких, это очень серьезное заболевание. От этой болезни умер и его отец», — заявил Пашаев в суде и отметил, что имеет на руках подтверждающие документы.

Адвокат подчеркнул, что врачи рекомендовали актеру гулять два часа в день для улучшения состояния здоровья. Кроме того, в случае необходимости Ефремов мог бы самостоятельно добраться до врачей.

«Ваша честь, у нас есть выписка из эпикриза. Там четко указано, что прогулки ему необходимы по здоровью. Прошу приобщить копию к материалам дела», — сказал Пашаев.

Мосгорсуд доводы адвоката не принял и оставил в силе запрет Пресненского суда Москвы на прогулки во время отбывания домашнего ареста.
Как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором погиб водитель автомобиля LADA Сергей Захаров. Артист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Наказание по данной статье составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.
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Общество , Видео , Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , РИА Новости
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