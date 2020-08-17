Защитник Ефремова 17 августа попытался обжаловать в Мосгорсуде запрет на прогулки во время домашнего ареста. Эльман Пашаев заявил, что двухчасовые прогулки необходимы Ефремову по состоянию здоровья.

«У него было нарушение речи, онемели конечности. Скорая, которая приехала к нему в суд, диагностировала острое нарушение кровяного обращения. После, в больнице, этот диагноз подтвердился. У него также была диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких, это очень серьезное заболевание. От этой болезни умер и его отец», — заявил Пашаев в суде и отметил, что имеет на руках подтверждающие документы.

Адвокат подчеркнул, что врачи рекомендовали актеру гулять два часа в день для улучшения состояния здоровья. Кроме того, в случае необходимости Ефремов мог бы самостоятельно добраться до врачей.

«Ваша честь, у нас есть выписка из эпикриза. Там четко указано, что прогулки ему необходимы по здоровью. Прошу приобщить копию к материалам дела», — сказал Пашаев.

Мосгорсуд доводы адвоката не принял и оставил в силе запрет Пресненского суда Москвы на прогулки во время отбывания домашнего ареста.