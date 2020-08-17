"Я специально хотел это отдельно рассказать. Мы сделали аналитику. Это средняя зарплата, которая была в Советском Союзе в 1974 году и, допустим, мы взяли два противоположных направления Нью-Йорк и Токио", — сказал Савельев в интервью телеканалу "Россия 24" и показал расчеты ведущей.