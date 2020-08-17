Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Аэрофлот» сравнил нынешние цены на авиабилеты с временами СССР 

РИА Новости 14 минут назад
Дешевых авиабилетов в Советском Союзе никогда не было, например, на среднюю зарплату в то время пассажир не мог бы купить даже полбилета на рейс Москва-Нью-Йорк, сообщил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.

"Я специально хотел это отдельно рассказать. Мы сделали аналитику. Это средняя зарплата, которая была в Советском Союзе в 1974 году и, допустим, мы взяли два противоположных направления Нью-Йорк и Токио", — сказал Савельев в интервью телеканалу "Россия 24" и показал расчеты ведущей.

Она зачитала: "1974 год — 143 (рубля — ред.)".

"Это зарплата, средняя", — уточнил Савельев.

"Эконом-класс — 295 (рублей — ред.), 2019 год — 20 тыс. (рублей — ред.)", — продолжила ведущая.

"То есть вы сейчас можете купить практически два билета эконом-класса. А тогда вы не могли купить даже полбилета", — прокомментировал Савельев.

Согласно данным, показанным на экране: в 1974 году средняя зарплата составляла 143,2 рубля, цена билета на рейс Москва-Нью-Йорк — 295,5 рубля. В 2019 году средняя зарплата — 47867 рубля, цена билета на рейс Москва-Нью-Йорк — 20485 рубля.

"В Советском Союзе не было дешевых билетов за рубеж. Внутри России все то же самое. Если мы возьмем полеты на Дальний Восток — около 120 рублей — Москва-Владивосток в одну сторону при зарплате 140 (рублей — ред.). Никогда не было дешевых билетов", — резюмировал глава "Аэрофлота".

Последние новости
Правительство Белоруссии сложило полномочия Правительство Белоруссии сложило полномочия Тихановская выступила с новым обращением Тихановская выступила с новым обращением Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19
Комментарии
Общество , Видео , Виталий Савельев , Аэрофлот , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Видео
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
00:19
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
00:31
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
00:17
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
Происшествия Армия
Развалившийся пополам танкер попал на видео
00:29
Развалившийся пополам танкер попал на видео
В мире Происшествия
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
01:30
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
Происшествия
Появилось видео переброски техники под прикрытием
01:03
Появилось видео переброски техники под прикрытием
Армия
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
00:28
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
Армия
Кравец раскрыла слухи о смерти Легкоступовой
00:39
Кравец раскрыла слухи о смерти Легкоступовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение