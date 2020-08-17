"Я специально хотел это отдельно рассказать. Мы сделали аналитику. Это средняя зарплата, которая была в Советском Союзе в 1974 году и, допустим, мы взяли два противоположных направления Нью-Йорк и Токио", — сказал Савельев в интервью телеканалу "Россия 24" и показал расчеты ведущей.
"Это зарплата, средняя", — уточнил Савельев.
"Эконом-класс — 295 (рублей — ред.), 2019 год — 20 тыс. (рублей — ред.)", — продолжила ведущая.
"То есть вы сейчас можете купить практически два билета эконом-класса. А тогда вы не могли купить даже полбилета", — прокомментировал Савельев.
"В Советском Союзе не было дешевых билетов за рубеж. Внутри России все то же самое. Если мы возьмем полеты на Дальний Восток — около 120 рублей — Москва-Владивосток в одну сторону при зарплате 140 (рублей — ред.). Никогда не было дешевых билетов", — резюмировал глава "Аэрофлота".