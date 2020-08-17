Друг Ефремова рассказал о его ночных «прогулках»

Актер Михаил Ефремов , находящийся под домашним арестом на время следствия по делу о смертельном ДТП, может "гулять" только у окна, да и то когда стемнеет. Об этом рассказал "Комсомольской правде" неназванный друг артиста.

"Можно сказать, гуляет в квартире у окна. Но любому человеку необходимо движение на свежем воздухе, даже в СИЗО выводят на прогулку. Он не собирается скрываться. И это невозможно чисто технически — на нем же браслет электронный", — объяснил он.

По его словам, днем Ефремов "из окон не высовывается", чтобы не привлекать внимание соседей и зевак. Во двор артиста многие приходят как раз для съемок "тех самых окон".

Адвокат артиста Эльман Пашаев на ближайшем заседании будет просить суд разрешить его подзащитному прогулки. Однако друзья актера опасаются, что они могут превратиться в "сериал", так как все будут снимать журналисты.

Восьмого июня Ефремов за рулем внедорожника выехал на Садовом кольце на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.