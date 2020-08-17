Россияне отказываются от Белоруссии 

По ее словам, туроператоры фиксируют снижение спроса на поездки в Белоруссию, которая ранее всегда была для россиян «островком спокойствия».

«Туристы всегда ценили это направление не только за его рекреационные возможности и отсутствие языкового барьера, но и за высокий уровень безопасности в стране. Сегодня же, в связи с событиями в Белоруссии, многие российские туристы отложили свои планы посетить эту страну», — пояснила Ломидзе.

Как писал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После их окончания начались массовые акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями с силовиками, которые использовали против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших и как минимум одном погибшем.