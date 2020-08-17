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Белоруссия в огне. Главное

Россияне отказываются от Белоруссии 

Алиса Селезнёва и ещё 4 23 минуты назад
Российские туристы из-за нестабильной ситуации в Белоруссии начали отказываться от уже оплаченных туров. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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По ее словам, туроператоры фиксируют снижение спроса на поездки в Белоруссию, которая ранее всегда была для россиян «островком спокойствия».

«Туристы всегда ценили это направление не только за его рекреационные возможности и отсутствие языкового барьера, но и за высокий уровень безопасности в стране. Сегодня же, в связи с событиями в Белоруссии, многие российские туристы отложили свои планы посетить эту страну», — пояснила Ломидзе.

Как писал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После их окончания начались массовые акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями с силовиками, которые использовали против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших и как минимум одном погибшем.
При этом еще до президентских выборов в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, которых белорусские власти обвинили в попытке дестабилизации обстановки. В Госдуме тогда попросили российских туристов на время воздержаться от поездок в соседнюю страну.
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Общество , Видео , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Госдума , ИТАР-ТАСС
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