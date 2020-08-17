Россиянам назвали условие для ухода с работы пораньше

Сотрудникам в день рождения разрешается уходить с работы раньше, однако при условии, что в организации сложилась такая традиция.

Данное решение было принято Верховным судом России после рассмотрения кассационной жалобы бывшей сотрудницы одной из компаний, которая в день своего рождения пораньше ушла с работы.

Уточняется, что в своей жалобе она утверждала, что в компании такая традиция существует, поэтому перед уходом женщина поставила в известность своего непосредственного руководителя.

В ходе проверке стало известно, что данная традиция не закреплена в правилах внутреннего распорядка, в результате чего сотрудница была уволена за прогул.

Первоначально, при рассмотрении дела, суды встали на сторону работника, однако после решение о восстановлении было отменено и увольнение признали законным.

При обращении в Верховный суд дело было отправлено на пересмотр, однако и он отказался признавать правомерным вывод нижестоящего суда о том, что женщина больше четырех часов не была на работе без уважительной причины, пишет «Прайм».