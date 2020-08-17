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Россиянам разрешили уходить с работы пораньше в день рождения 

ТК «Звезда» и ещё 5 30 минут назад
Россиянам назвали условие для ухода с работы пораньше
Фото: РИА Новости
Сотрудникам в день рождения разрешается уходить с работы раньше, однако при условии, что в организации сложилась такая традиция.
Данное решение было принято Верховным судом России после рассмотрения кассационной жалобы бывшей сотрудницы одной из компаний, которая в день своего рождения пораньше ушла с работы.
Уточняется, что в своей жалобе она утверждала, что в компании такая традиция существует, поэтому перед уходом женщина поставила в известность своего непосредственного руководителя.
В ходе проверке стало известно, что данная традиция не закреплена в правилах внутреннего распорядка, в результате чего сотрудница была уволена за прогул.
Первоначально, при рассмотрении дела, суды встали на сторону работника, однако после решение о восстановлении было отменено и увольнение признали законным.
При обращении в Верховный суд дело было отправлено на пересмотр, однако и он отказался признавать правомерным вывод нижестоящего суда о том, что женщина больше четырех часов не была на работе без уважительной причины, пишет «Прайм».
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