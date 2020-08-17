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Россияне отказались от вакцины против коронавируса 

Лера Букина 5 часов назад
Россияне отказались от вакцины против коронавируса
Фото: ТАСС
Второй этап испытаний вакцины против COVID–19 начали проводить в Новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. По ее словам, все добровольцы чувствуют себя хорошо.

Стало известно, как россияне относятся к вакцине от COVID-19 в целом

Аналитики Рамблера провели опрос, в котором приняли участие россияне.
Результаты исследования показали, что 41% респондентов относятся к вакцине от COVID-19 отрицательно, 39% — положительно, 20% — нейтрально.

Россияне признались, стали бы они вакцинироваться от COVID-19 по собственной инициативе

Тот же опрос показал, что 40% респондентов не стали бы делать вакцину от COVID-19 ни при каких условиях. 28% россиян готовы ее сделать по собственной инициативе, поскольку считают, что в наши дни это жизненно необходимая процедура. 24% участников пока не знают, при каких условиях они бы пошли на этот шаг. 8% проголосовавших стали бы вакцинироваться только в том случае, если бы их принудили это сделать.

Россияне сказали, доверяют ли российской вакцине от COVID-19

Еще один вопрос был задан россиянам. Он звучал следующим образом: "Вызывает ли у вас доверие российская вакцина от COVID-19?".
48% респондентов пока не доверяют ей. Они объяснили это тем, что вакцина, по их мнению, была создана слишком быстро. 33% россиян, напротив, доверяют ей. Они считают, что Россия в этом вопросе ничуть не хуже других стран. 19% проголосовавших ответили, что у них пока есть небольшие опасения относительно российской вакцины (но они не были столь категоричными).

Россияне назвали страну, которая, по их мнению, могла бы создать самую эффективную вакцину от COVID-19

Как выяснилось, это Россия. Так ответили 41% россиян.
16% опрошенных выбрали Германию, другие 16% — Израиль, 12% выбрали страну, которая не была представлена в списке (Россия, Германия, Китай, США, Израиль), 9% участников выбрали США, 6% — Китай.

Россияне назвали оптимальный срок изготовления вакцины от COVID-19

Аналитики Рамблера выяснили, что чем больше срок изготовления вакцины от COVID-19, тем более доверительно они к ней относятся.
Так, 69% опрошенных выбрали ответ "До года", 16% россиян считают, что она должна изготавливаться примерно полгода, 6% — до восьми месяцев. И только 9% участников выбрали ответ "Трех месяцев было бы достаточно".

Стало известно, что пугает россиян в вакцине от COVID-19

Исследование показало, что у всех разные страхи перед вакцинацией от COVID-19. Так, 44% опрошенных боятся того, что иммунная система даст сбой, 27% участников ответили, что их ничего не пугает в ней, 17% проголосовавших боятся аллергической реакции на вакцину от коронавирусной инфекции, а 12% россиян и вовсе боятся того, что вакцина им не поможет от самого заболевания.

Россияне сказали, как давно делали вакцину для профилактики гриппа

Выяснилось, что 47% россиян делали прививку от гриппа лишь в детстве, 20% участников делали ее лишь один раз в жизни, когда стали взрослыми, 17% респондентов делают ее ежегодно,16% проголосовавших делают ее один раз в несколько лет.
В данном исследовании приняли участие 3920 человек.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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