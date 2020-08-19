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В России за сутки выявлено 4828 новых случаев коронавируса 

RT на русском и ещё 18 1 час назад
В России выявлено 4828 новых случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
В России за сутки зарегистрировали 4828 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число случаев COVID-19 достигло 937 321. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Накануне было выявлено 4748 случаев заболевания COVID-19.
Ранее стало известно, что более 33,2 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.
Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
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Общество , Другое , Николай Говорин , Госдума
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