Минтруд ответил на слухи о выходном 1 сентября

"К настоящему моменту в Минтруд данное предложение не поступало. При поступлении оно будет рассмотрено в установленном порядке с учетом мнений работников и работодателей. Обращаем внимание, что сегодня Трудовой кодекс предусматривает возможность по согласованию с работодателем оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск или приурочить ежегодный оплачиваемый отпуск к этой дате", — рассказали в Минтруде.