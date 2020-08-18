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Минтруд прокомментировал возможность предоставления выходного 1 сентября 

ТАСС и ещё 41 1 час назад
Минтруд ответил на слухи о выходном 1 сентября
Фото: РИА Новости
Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность по согласованию с работодателем оформить сотрудникам на 1 сентября неоплачиваемый отпуск. Кроме того, на ряде предприятий есть практика, где выходной для родителей школьников или первоклассников установлен внутренними документами, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства во вторник.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру России Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября.

"К настоящему моменту в Минтруд данное предложение не поступало. При поступлении оно будет рассмотрено в установленном порядке с учетом мнений работников и работодателей. Обращаем внимание, что сегодня Трудовой кодекс предусматривает возможность по согласованию с работодателем оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск или приурочить ежегодный оплачиваемый отпуск к этой дате", — рассказали в Минтруде.

В ведомстве подчеркнули, что работодатель может при наличии финансовых возможностей устанавливать дополнительные гарантии для работников по сравнению с трудовым законодательством, например освобождать от работы родителей первоклассников 1 сентября с сохранением заработной платы.

"Такая практика есть на ряде предприятий, где выходной для родителей школьников или первоклассников установлен отраслевыми соглашениями, коллективными договорами или локальными актами", — уточнили в Минтруде.

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Комментарии
Общество , Образование , Анна Маркс , Татьяна Голикова , Минтруд , ИТАР-ТАСС
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