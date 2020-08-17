Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова 

15 августа актера Михаила Ефремова выписали из больницы, в которую он попал прямо из зала суда 11-го августа во время слушания по делу о смертельном ДТП с подозрением на инсульт. Ранее в сети появились фотографии, на которых актера везут в инвалидном кресле. Теперь врачи Боткинской больницы подтвердили, что у Ефремова был инсульт. 18 августа решится, сможет ли Ефремов участвовать в следующих заседаниях.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев выдвинул новую версию защиты Ефремова. По словам адвоката, Михаил принимал экспериментальное лекарство от коронавируса перед аварией. Сейчас терапевт Ефремова Борис Круглый собирается зарегистрировать новый препарат.