Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В центре Москвы появилось бесплатное жилье для бездомных 

Lenta.ru 21 минуту назад
В центре Москвы появилось бесплатное жилье для бездомных
Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ»
В центре Москвы появилась комната, которая бесплатно сдается в аренду. Жилье находится в приюте, который строит благотворительная организация помощи бездомным «Ночлежка». Объявление опубликовано на сайте сервиса «ПИК-Аренда».
Комната площадью 10 квадратных метров находится неподалеку от станции метро «Белорусская». В помещении сделан ремонт, есть прачечные, душ и санузел, в том числе для людей с инвалидностью. Чтобы заселиться, необходимо обратиться в организацию по телефону, указанному в объявлении.
Всего в приюте будут три комнаты: две для мужчин и одна для женщин. Предусмотрены библиотека, кабинет и кухня. Открытие московского филиала «Ночлежки» запланировано на осень 2020 года.
По предварительным подсчетам организации, более 60 тысяч человек в Москве живут на улице. «Важно создавать места, где бездомный человек может не просто провести ночь в относительной безопасности, но, во-первых, получить реальную социальную и юридическую помощь, какие-то практические шаги, как начать выбираться с улицы, а во-вторых, освоиться, никуда не бежать, пожить в комфортных и человеческих условиях какое-то время», — сказала фандрайзер «Ночлежки» Мария Раевская, подчеркнув, что реабилитационный приют — как раз такое место.
Проект реализуется с целью привлечь внимание к проблеме бездомных, которая дополнительно актуализировалась на фоне экономического спада в стране. «В кризис этот вопрос стоит особенно остро: многие потеряли работу, бизнес и остались без средств к существованию. Я рад, что мы нашли возможность объединить усилия и оказать помощь тем, кто в этом нуждается больше всего», — добавил сооснователь «ПИК-Аренды» Никита Комаров.
Начиная с августа сервис будет ежемесячно отчислять пять процентов от платежей пользователей, которые страхуют недвижимость на период аренды. На данный момент это более 700 человек в Москве и Подмосковье. Ежемесячно сумма отчислений в «Ночлежку» от «ПИК-Аренды» будет составлять не менее 100 тысяч рублей.
Видео дня. Обращение Чака Норриса к Лукашенко появилось в Сети
Последние новости
Появилась новая версия возникновения коронавируса Появилась новая версия возникновения коронавируса На митинге против Лукашенко собрались тысячи людей На митинге против Лукашенко собрались тысячи людей Путин снова поговорил с Лукашенко Путин снова поговорил с Лукашенко
Комментарии
Общество , Социология , Мария Раевская , Никита Комаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
В Крыму оценили запуск украинского флага
В Крыму оценили запуск украинского флага
Видео
Появилось видео запуска ракеты-носителя Ariane 5
00:52
Появилось видео запуска ракеты-носителя Ariane 5
Наука и техника
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
00:40
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
00:29
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
00:48
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
01:32
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
00:45
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
В мире
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
02:36
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение