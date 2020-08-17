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Влюбленных в европейцев россиян пустят в ЕС 

Lenta.ru 32 минуты назад
Влюбленных в европейцев россиян пустят в ЕС
Фото: ТАСС
Еврокомиссия призвала все страны Европейского союза (ЕС) отменить ограничения на въезд для жителей государств, которых пока нет в «зеленом списке», в случае если эти люди состоят в отношениях с гражданином ЕС. Об этом сообщают «Известия».

«Представители Еврокомиссии неоднократно выступали за их снятие для партнеров наших граждан из третьих стран», — сообщили в Еврокомиссии. Там указали, что сейчас идет работа над деталями такой инициативы.

Германия уже выразила готовность пустить влюбленных в граждан ФРГ россиян. По словам главы МИД Хорста Зеехофера, с 10 августа влюбленные смогут посетить страну, однако для этого придется собрать внушительный пакет документов.
Пакет документов включает приглашение от партнера, проживающего в ФРГ, двойное заявление о действительности отношений, а также доказательства предыдущих встреч в Германии или за рубежом, например, билеты на самолет в одном направлении, подтверждение брони в одном отеле.
Также отмечается, что кроме ФРГ данной проблемой заинтересовались Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швейцария. Однако на вопрос издания о том, какие страны еще рассматривают такую возможность, предоставить ответ в Еврокомиссии не смогли.
Ранее сообщалось, что Европа снова отказалась открывать границы для российских туристов — Россию не включили в перечень государств, с которыми будет восстановлено сообщение на фоне пандемии. При этом в России к началу августа визовые центры большинства европейских стран возобновили работу, однако оказание услуг доступно лишь ограниченному перечню лиц.
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Общество , Европа , ЕС , Еврокомиссия , Германия
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