Раскрыты способы ввоза запрещенных товаров в Россию 

По его словам, в последние года те, кто нарушает режим продэмбарго, стали действовать более изощренно, и доказать, что продукция — санкционная, сложно. Всего с июля 2015 года ведомство выявило более 36 тысяч тонн санкционной продукции.

Недобросовестные предприниматели стараются выдавать запрещенные товары за продукцию, выращенную или изготовленную в странах, откуда разрешены поставки. Кроме того, перевозчик может заехать на российскую территорию якобы на заправку. Однако при досмотре выясняется, что на машине стоят левые номера, а у водителя есть сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного российского субъекта в другой.

Также существует ложный транзит, когда продукция по документам едет через Россию из Белоруссии в Казахстан, однако на самом деле разгружается в Москве.

Водителям транспорта, в котором едет продукция без документов, следует на время запрещать въезд в Россию, считает глава Россельхознадзора. Сейчас российским законодательством это не предусмотрено.