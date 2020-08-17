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Раскрыты способы ввоза запрещенных товаров в Россию 

Lenta.ru и ещё 3 20 минут назад
Раскрыты способы ввоза запрещенных товаров в Россию
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт раскрыл в беседе с РБК необычные способы нелегальных поставок санкционных продуктов в Россию.
По его словам, в последние года те, кто нарушает режим продэмбарго, стали действовать более изощренно, и доказать, что продукция — санкционная, сложно. Всего с июля 2015 года ведомство выявило более 36 тысяч тонн санкционной продукции.
Недобросовестные предприниматели стараются выдавать запрещенные товары за продукцию, выращенную или изготовленную в странах, откуда разрешены поставки. Кроме того, перевозчик может заехать на российскую территорию якобы на заправку. Однако при досмотре выясняется, что на машине стоят левые номера, а у водителя есть сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного российского субъекта в другой.
Также существует ложный транзит, когда продукция по документам едет через Россию из Белоруссии в Казахстан, однако на самом деле разгружается в Москве.
Водителям транспорта, в котором едет продукция без документов, следует на время запрещать въезд в Россию, считает глава Россельхознадзора. Сейчас российским законодательством это не предусмотрено.
Россия ввела запрет на поставки продуктов из стран Европейского союза и США в ответ на санкции в августе 2014 года. Ввозить запретили мясо, рыбу, морепродукты, сыры и молочные продукты, овощи и фрукты, а также некоторые другие продукты. Спустя год контрсанкции были расширены и распространились в том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 2016 года — на Украину.
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Общество , Сергей Данкверт , Россельхознадзор , ЕС , РБК
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