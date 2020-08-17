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Белоруссия в огне. Главное

Граждане смогут подать жалобы на чиновников через Госуслуги 

Парламентская газета и ещё 1 9 минут назад
Россияне смогут пожаловаться на чиновников онлайн
Фото: ТАСС
Эксперимент по обжалованию проверок в досудебном порядке начнётся в России с 17 августа. Участие в пилоте примут МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 17 августа.
В рамках эксперимента граждане и предприниматели смогут обжаловать в досудебном порядке решения контрольных и надзорных органов. Пожаловаться можно будет на результаты проверочных мероприятий в сфере пожарной, промышленной и энергетической безопасности, а также надёжности гидротехнических сооружений. Такой же порядок будет действовать на проверки в сфере обращения лекарств и медицинских изделий или качества медицинской помощи.
Подать жалобу на действия проверяющих органов можно через портал госуслуг. Обращение индивидуального предпринимателя в этом случае заверяется простой либо усиленной электронной подписью. На заявление же от организаций необходимо поставить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Гражданину для этого нужен будет подтверждённый профиль на портале.
Жалоба должна содержать следующие сведения:
наименование надзорного органа, ФИО должностного лица, решение или действия которых обжалуются; ФИО и сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации; сведения об обжалуемых решениях, которые привели или могут привести к нарушению прав заявителя; основания и доводы, на основании которых не согласен заявитель; документы, подтверждающие доводы (по желанию).
Согласно постановлению, государство не будет взимать пошлину за подачу таких жалоб.
Решения по обращению должно приниматься в течение двух рабочих дней. Чиновники должны будут выбрать один из вариантов: приостановить обжалуемое решение контрольного органа, отменить его полностью или частично, заменить другим, признать действия проверяющих незаконными или оставить жалобу без удовлетворения.
Эксперимент продлится до 30 июня 2021 года.
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Общество , Политика , МЧС , Ростехнадзор , Росздравнадзор
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