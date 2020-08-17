Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Около 30 артистов Мариинки заразились коронавирусом 

ИА Regnum и ещё 5 1 час назад
Около 30 артистов Мариинки заразились коронавирусом
Фото: ИА Regnum
Порядка 30 сотрудников Мариинского театра в Петербурге заражены коронавирусной инфекцией. Основная часть инфицированных — танцовщики балетной труппы. Из-за вспышки вся труппа находится в изоляции.
Об этом сообщила руководитель отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, сообщает «Интерфакс».
По словам чиновницы надзорного ведомства, госпитализированы трое заболевших, у остальных заболевание проходит в легкой форме, поэтому они проходят лечение дома.
Все площадки театра, начиная с 15 августа, прошли дезинфекцию, сейчас их деятельность восстановлена.
Из-за недомогания артистов Мариинский театр перенёс несколько балетных спектаклей.
Напомним, Мариинский театр постановки со зрителями еще в начале июля. Сейчас зрителей там рассаживают в шахматном порядке, обязателен масочно-перчаточный режим.
Видео дня. Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой
ИА Regnum: последние новости
Учиться по-новому: пять новшеств «коронавирусного» образования в школах Учиться по-новому: пять новшеств «коронавирусного» образования в школах Канал контрабанды сузится: об ужесточении контроля за «санкционкой» Канал контрабанды сузится: об ужесточении контроля за «санкционкой» В Крыму подтвердили 45 новых случаев заражения коронавирусом В Крыму подтвердили 45 новых случаев заражения коронавирусом
Общество , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим
«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим
Предвыборный «сюрприз» Трампа: выход США из НАТО
Предвыборный «сюрприз» Трампа: выход США из НАТО
«Парни по 30, девушки по 60»: названа «зарплата» белорусов за…
«Парни по 30, девушки по 60»: названа «зарплата» белорусов за…
Видео
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
00:21
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
00:40
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
00:19
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
00:31
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
00:46
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
В мире Другое
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
00:17
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
Происшествия Армия
Лукашенко назвал условие новых выборов
00:31
Лукашенко назвал условие новых выборов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение