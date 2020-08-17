Около 30 артистов Мариинки заразились коронавирусом 

Все новости на карте

Порядка 30 сотрудников Мариинского театра в Петербурге заражены коронавирусной инфекцией. Основная часть инфицированных — танцовщики балетной труппы. Из-за вспышки вся труппа находится в изоляции.

Об этом сообщила руководитель отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, сообщает «Интерфакс».

По словам чиновницы надзорного ведомства, госпитализированы трое заболевших, у остальных заболевание проходит в легкой форме, поэтому они проходят лечение дома.

Все площадки театра, начиная с 15 августа, прошли дезинфекцию, сейчас их деятельность восстановлена.

Из-за недомогания артистов Мариинский театр перенёс несколько балетных спектаклей.

Напомним, Мариинский театр постановки со зрителями еще в начале июля. Сейчас зрителей там рассаживают в шахматном порядке, обязателен масочно-перчаточный режим.