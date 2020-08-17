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Линейки 1 сентября разрешено провести на открытом воздухе 

ТК «Звезда» и ещё 14 1 час назад
Линейки разрешили провести на открытом воздухе
Фото: РИА Новости
По новым санитарным требованиям в этом учебном году будет усилен режим дезинфекции.
По новым правилам, разработанным Роспотребнадзором и Министерством просвещения, праздничные мероприятия в честь 1 сентября должны быть организованы на открытом воздухе по классам или параллелям.
Помимо этого, все родители должны будут находиться на мероприятии в масках.
Также по новым санитарным требованиям в этом учебном году будет усилен режим дезинфекции — за каждым классом закрепят отдельный кабинет, а перед входом у всех будут измерять температуру.
В документе также уточняется, что в каждой школе будет разработан график учебы и посещения столовой, чтобы минимизировать контакты между учениками.
В то же время, учителям будет необходимо носить маски для защиты от коронавируса. При этом для учащихся их ношение обязательным не будет.
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Общество , Образование , Роспотребнадзор
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