СМИ: актер Губенко скончался за день до 79-летия

«Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко… Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссера и актера. Мы — мудрого коллегу-депутата. Соболезнования семье… Светлая память», — сообщил в Твиттере его коллега Алексей Шапошников.