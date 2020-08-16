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Умер народный артист РСФСР, депутат МГД Николай Губенко 

Ирина Лебедева 25 минут назад
СМИ: актер Губенко скончался за день до 79-летия
Фото: ТАСС
Скончался Николай Губенко, известный актер, заместитель председателя Московской городской думы.

«Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко… Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссера и актера. Мы — мудрого коллегу-депутата. Соболезнования семье… Светлая память», — сообщил в Твиттере его коллега Алексей Шапошников.

Николай Губенко — актер, режиссер и сценарист, народный артист РСФСР. Основатель и художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки».
Был последним министром культуры СССР с 1989 по 1991 год. С 1995 по 2003 год избирался депутатом Государственной Думы, с 2005 года —Московской городской Думы.
Общество , Происшествия , Николай Губенко , Мосгордума , Госдума
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