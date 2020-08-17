В Арктике начали снимать фильм о белых медведях 

В национальном парке «Русская Арктика» 14 августа начали снимать документальный фильм о белых медведях и работе ученых, изучающих хищников на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Об этом сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии России.

Режиссером фильма стала журналистка и документалистка Марина Меньшикова , которая также выступает пресс-секретарем нацпарка. Картина станет частью просветительского проекта «Арктиковедение» с учебно-методическими и образовательными программами для детей, уточнил директор «Русской Арктики» Александр Кирилов

11 августа сообщалось, что участники двухнедельной экспедиции в нацпарке «Русская Арктика» встретили на островах Земля Франца-Иосифа и Новой Земли двух белых медведей и группу атлантических моржей. Медведи были замечены на острове Хейса и на мысе Желания. Возле мыса также встретились большие группы моржей.