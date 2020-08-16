Семейный врач рассказал о состоянии здоровья Ефремова 

Неожиданное заявление семейного доктора Ефремовых удивило публику.

Борис Круглый утверждает, что его пациент никогда не употреблял наркотиков, а найденные в анализах следы запрещенных веществ — это следы сильнодействующих снотворных препаратов, прописанных актеру.

Более того, «тяжелым пьяницей» он Михаила Ефремова не считает. И никак не согласен с тем, что того называют «алкоголиком».

«Мы понимаем, что он виноват… Я могу сказать для прессы удивительную вещь — Ефремов не алкоголик. Он восемь-девять месяцев мог работать и не брать ни капли спиртного в рот. Он не тяжелый пьяница», — приводят слова Круглого 7 Дней.

Кроме того, как оказалось, доктор испытывал на Ефремове некое лекарство от коронавируса, которое пока не зарегистрировано.

«У Ефремова достаточно серьезные проблемы с дыхательной системой, не только с сосудами головного мозга. Михаил Олегович принимал препарат, состоящий из смеси известных противовирусных средств, дающихся ингалляционно. Потому он столь эффективен», — рассказал журналистам «Московского Комсомольца» врач, который, кстати, является членом экспертного совета по борьбе с Covid-19.

Как ранее писал «Рамблер», артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня.

В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.