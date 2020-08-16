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Белоруссия в огне. Главное

В России коронавирусом за сутки заразились 4 969 человек

ТАСС
1 час назад
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Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 969, общее количество инфицированных достигло 922 853. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
В России коронавирусом за сутки заразились 4 969 человек
Фото: ReutersReuters
Число заразившихся за сутки второй раз за неделю оказалось менее 5 000. Согласно данным, суточный рост впервые опустился до 0,5%.
Количество выздоровевших
Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 3 557.
Согласно данным штаба, всего выздоровели уже 732 968 пациентов, что составляет 79,4% от общего число заразившихся в РФ.
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Общество,Россия,
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