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Аналитик ожидает волны мошенничества на фоне начала вакцинации от COVID-19 

Прайм 1 час назад
Россиян предупредили о мошенничестве с вакцинами
Фото: РИА Новости
Массовая вакцинация населения от COVID-19 может спровоцировать волну мошенничества и кибератак в отношении россиян и медучреждений, заявил РИА Новости глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

"Важно не забывать о потенциальных вирусах и мошенничестве, которые могут распространяться киберпреступниками после того, как вакцина станет доступной — это ожидается уже в сентябре", — считает Федоров.

Он предположил, что россияне могут столкнуться с мошенническими сайтами или рассылками, предлагающими услуги по вакцинации на особых условиях.

"В период с сегодняшнего дня до сентября, когда вакцина станет доступной, будут появляться сайты с информацией о том, что вакцина уже продается или будет доставлена, как только станет доступной. А фишинговые атаки могут выглядеть как сообщения о том, что людям необходимо зарегистрироваться или внести предоплату для получения вакцины, или, например, как вредоносные документы, в которых утверждается, что они содержат информацию о вакцине или процессе вакцинации", — предполагает он.

Не только граждане должны подготовиться к кибератакам, связанным с вакциной от коронавируса, предупредил эксперт.

"Исследовательские институты, работавшие над вакциной, потенциально могут стать объектом атак со стороны субъектов, которые стремятся получить доступ к информации о вакцине", — считает Федоров.

Он также предостерег руководство больниц: хакеры могут атаковать медучреждения с использованием программам-вымогателей. По словам эксперта, больницы являются важной инфраструктурой и имеют широкий доступ к данным пациентов, однако, как правило, защищены хуже других организаций.
Федоров посоветовал россиянам соблюдать базовые правила цифровой гигиены, чтобы обезопасить себя от мошенников и кибератак: использовать информацию из проверенных источников, не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и электронных писем.
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Комментарии 4
Общество , Алексей Федоров , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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