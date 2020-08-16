Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Забеременевшая в 13 лет россиянка родила 

Майк Габриелян и ещё 2 14 минут назад
Забеременевшая в 13 лет россиянка родила
Фото: Instagram
Изнасилованная в 13 лет беременная семиклассница родила дочь.
Ранее история девочки из Железногорска Красноярского края прогремела на всю страну. Сначала отцом будущего ребенка она объявила своего десятилетнего друга. Затем призналась, что в подъезде её изнасиловал 15-летний школьник.
Молодая мама пока не сообщила ни вес, не рост дочери, а также делали ей кесарево или роды были естественными. Она обещала обо всем рассказать позже, а пока она отдыхает после родов, пишет КП-Красноярск.
О вынашивании ребенка школьница регулярно писала в инстаграме, где у неё около сотни тысяч подписчиков. Также она вместе с 10-летним другом выступила на федеральном телешоу.
Позднее выяснилось, что десятилетний в силу физиологии не может быть родителем. Тогда 13-летняя девица откровенно созналась в инстаграме, что отец ребенка — не он. На самом деле она была изнасилована 15-летним старшеклассником, спортсменом. Он не давал ей прохода, шантажировал, а потом подкараулил в подъезде.
Насильник сначала признал вину, но затем отказался от своих слов. Теперь решающую роль в уголовном деле сыграет сравнительная экспертиза ДНК родившегося ребенка и предполагаемого отца-насильника.

«Я очень люблю детей, поэтому вряд ли бы простила себе аборт в будущем. Я уверена, что винила бы себя за это очень долго. Я пыталась не думать о том ужасном случае, который перевернул всю мою жизнь. Но со временем свыклась и приняла то, что Саша будет отцом, хоть и не биологическим», — написала девушка в соцсетях.

По её словам, она осознает, что в её нынешние 14 лет будет трудно растить ребенка.

«Многие говорят, что я вообще забью на ребенка. Но вы даже не знаете меня, какая я в жизни… Я не отношусь к тем подросткам, которые курят, пьют или что-нибудь употребляют», — заявила роженица.

Ранее «Рамблер» сообщал, что изнасилованную группой парней в Москве девочку-подростка госпитализировали.
Видео дня. Обращение Чака Норриса к Лукашенко появилось в Сети
Комментарии 10
Общество , Другое , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Москву охватила пневмония
Москву охватила пневмония
Видео
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
00:29
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
00:48
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
01:32
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
00:30
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
Анонсировано начало массовой вакцинации россиян от COVID
00:44
Анонсировано начало массовой вакцинации россиян от COVID
Общество
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
Польша испугалась военной базы РФ в Крыму
01:19
Польша испугалась военной базы РФ в Крыму
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение