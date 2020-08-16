Забеременевшая в 13 лет россиянка родила

13-летняя Дарья Суднишникова стала звездой Инстаграма, после того как приняла решение оставить ребенка. Девочка охотно общается с подписчиками и рассказывает им о своих буднях. Сегодня она поделилась радостной новость — она родила дочь.

Захочет ли отец ребенка увидеться с ним — неизвестно. Молодой человек находится под следствием. Ему грозит тюремный срок.

Изначально Даша сказала, что забеременела от своего 10-летнего друга Вани, но позже она призналась, что была изнасилована.