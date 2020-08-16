Митрополит Кирилл отлучил сторонников Сергия от церкви 

«Священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от Церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже Поместным собором. Но отлучают себя от общения церковного и те, кто участвуют в этих самовольных и кощунственных «богослужениях», — говорится в обращении митрополита Кирилла на сайте Екатеринбургской епархии.