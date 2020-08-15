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Скончался режиссер и телеведущий Борис Гершт 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Скончался Борис Гершт
Фото: РГИСИ
В возрасте 83 лет скончался российский театральный и телевизионный режиссер и телеведущий Борис Гершт. Об этом сообщила его коллега Юлия Маврина на своей странице в Facebook.

"Слов нет описать потерю… Дорогой, любимый человек, которому я обязана профессией, да не только ей", — написала Маврина.

По ее словам, в последние годы режиссер много болел.
Борис Гершт родился в 1937 году. Окончил ЛГИТМиК. С 1969 года приступил к работе на телевидении. Его творчеству принадлежат около двух тысяч передач, среди них 30 спектаклей и телефильмов.
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