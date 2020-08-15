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Адвокат: Михаила Ефремова выписали из больницы, он находится дома 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Стало известно, где находится Ефремов
Фото: ТАСС
Актера Михаила Ефремова выписали из больницы и теперь он находится дома. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил адвокат Эльман Пашаев, представляющий его интересы в суде по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы.
Во вторник, 11 августа, перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. В тот же день суд перенес на 18 августа заседание по делу.
Дело слушается судьей Еленой Абрамовой. На время процесса Ефремов находится под домашним арестом. Он обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.
Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Lada. Как показало медосвидетельствование, в крови артиста был алкоголь. Водитель встречной машины был доставлен в медучреждение с переломами бедра, ребер, черепно-мозговой травмой и сочетанной травмой головы. Позднее он скончался.
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