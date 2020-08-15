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В России за сутки выявили 5061 случай заболевания коронавирусом 

RT на русском 25 минут назад
Раскрыты новые данные по COVID-19 в РФ
Фото: ТАСС
В России за сутки зарегистрирован 5061 случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число случаев COVID-19 достигло 917 884. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлен 5061 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Накануне в России зафиксировали 5065 случаев заболевания.
Ранее заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм в беседе с kp.ru оценила ситуацию с коронавирусом.
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Общество , Комсомольская правда
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