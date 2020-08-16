Анонсировано начало массовой вакцинации россиян от COVID

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Анонсировано начало массовой вакцинации россиян от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 19 11 минут назад
Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц. Это анонсировал в беседе с РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой», — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что это связано с необходимостью отправить большую часть уже наработанной вакцины на пострегистрационное исследование.
Гинцбург подчеркнул, что после этого все вакцины пойдут для граждан страны. По оценке ученого, задержка продлится две-три недели, может быть, месяц.
Названа цена российской вакцины от коронавируса
Ранее премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о том, что государство взяло под контроль распределение первой российской вакцины от коронавируса в регионы.
Минздрав России зарегистрировал вакцину под названием «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Первыми вакцинацию пройдут медики, однако большинство из них заявили о своем недоверии к прививке. Предполагалось, что в гражданский оборот препарат поступит в январе 2021 года.
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Общество , Видео , Александр Гинцбург , Михаил Мишустин , Минздрав РФ , РИА Новости
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