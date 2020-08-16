Анонсировано начало массовой вакцинации россиян от COVID

Специалист пояснил, что задержка связана с необходимостью отправить большую часть уже наработанной вакцины на пострегистрационное исследование.
«После этого остальная продукция пойдёт на гражданский оборот. Задержка 2-3 недели, может быть, месяц», — заявил Гинцбург.
Минздрав России зарегистрировал вакцину под названием «Спутник V», разработанную научным центром имени Гамалеи. В гражданский оборот препарат должен поступить в январе 2021 года. Государство возьмет под контроль распределение вакцины в регионы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что опубликовано видео со спасающей мир от COVID-19 российской вакциной.