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Белоруссия в огне. Главное

Анонсировано начало массовой вакцинации россиян от COVID

Майк Габриелян
иещё 20
28 минут назад
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Массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется через месяц. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.
Специалист пояснил, что задержка связана с необходимостью отправить большую часть уже наработанной вакцины на пострегистрационное исследование.
«После этого остальная продукция пойдёт на гражданский оборот. Задержка 2-3 недели, может быть, месяц», — заявил Гинцбург.
Минздрав России зарегистрировал вакцину под названием «Спутник V», разработанную научным центром имени Гамалеи. В гражданский оборот препарат должен поступить в январе 2021 года. Государство возьмет под контроль распределение вакцины в регионы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что опубликовано видео со спасающей мир от COVID-19 российской вакциной.
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Общество,Видео,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,РИА Новости,Россия,
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