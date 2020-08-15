Российская вакцина спасет мир или уничтожит Россию

Те, кто остался позади, резко критикуют российскую вакцину. Это и понятно, ведь Россию и ее способности недооценивают умышленно, все российское отвергается без лишних разбирательств. Автор пытается взвесить все «за» и «против» российской вакцины. Но только время покажет ― станет ли она российским триумфом либо российской катастрофой.

Д. Марьянович (D. Marjanović)

После того как на этой неделе была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса в мире, в России заявили, что готовы сотрудничать с любой страной, которая в этом заинтересована.

«Мы готовы к международному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами в разработке и производстве вакцин и лекарств для обеспечения координированного глобального ответа на распространение covid-19 и общей победы над пандемией», — заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Напомню, что во вторник Россия зарегистрировала первую вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». Заявлено, что вакцина прошла все необходимые тестирования (по российским законам), а также что тестирование продолжится с привлечением тысяч волонтеров в России и за ее пределами.

Постпред Небензя отметил, что ключевые тесты подтвердили надежность и «исключительную эффективность» вакцины. Также он сказал, что Россия одновременно продолжает разрабатывать и другие «многообещающие вакцины».

Разумеется, на кону стоит намного больше, чем вакцина, так как вот уже несколько месяцев разворачивается жестокая гонка среди мировых держав, каждая из которых хочет создать вакцину первой. Многие уже сравнили эту гонку с конкуренцией в 60-е годы (неудивительно, что Россия назвала свою первую вакцину «Спутником»). И также, разумеется, те, кто остался позади (пока еще без вакцины), резко критикуют российскую вакцину. После того как во вторник российский президент подтвердил, что Россия завершила первую вакцину, на Западе начали множиться негативные реакции. Российскую вакцину называют опасной, незаконченной, недостаточно протестированной и так далее.

Насколько российская вакцина на самом деле качественная, покажет время, но стоит отметить, что все фармацевтические компании на Западе уже позаботились о том, чтобы сделать себя неуязвимыми для любых юридических претензий в связи с негативными последствиями от их вакцин, когда те появятся.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко опроверг западную критику, подчеркнув, что она совершенно не обоснована и вызвана «страхом конкуренции».

Конечно, главное противостояние по-прежнему разворачивается между Вашингтоном и Москвой . Однако Россия ведет по всем параметрам. У нее не только есть первая вакцина, но она еще и намного меньше пострадала от коронавируса. К настоящему моменту в России от коронавируса скончались 15 260 человек, а в США почти в десять раз больше — 169 313. Учитывая численность населения, смертность в США в пять раз выше, чем в России (511 смертей на миллион человек в США против 105 в России). Также напомню, что в нескольких европейских странах дела еще хуже, чем в Соединенных Штатах. Например, в Испании 611 погибших на миллион жителей, в Великобритании — 608, в Италии — 583, в Швеции — 571.

Тем не менее российская вакцина действительно все еще массово не протестирована. Технически она все еще на стадии проверки, и сам этот факт — идеальный повод для критики. Немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан заявил о своем «скептическом» отношении к вакцине и назвал ее «опасным выбором». С ним согласен его американский коллега Алекс Азар , который сказал: «Это не та гонка, в которой важно быть первым». Для кого как. Может, для Азара это и неважно, но для американского президента Дональда Трампа и многих других это важно и даже очень.

Отвратительно это признавать, но многие, кто уже максимально включился в эту гонку, вероятно, втайне надеются, что российскую вакцину запретят либо из-за ее последствий, либо в связи с продолжительностью и эффективностью иммунитета. Этого, несомненно, хотя бы отчасти, боятся и сами россияне. Сам факт того, что Россия продолжает разрабатывать и другие вакцины от коронавируса, говорит о том, что русские осознают: «Спутник V», возможно, не та «окончательная» вакцина, которая сейчас спасет мир и прекратит пандемию, уже нанесшую большой людской и экономический ущерб.

Морализировать сейчас легко, но факт остается фактом: остались три важнейших игрока (США, Великобритания и Китай), которые тоже делают все, чтобы всячески обойти строгие требования и сделать вакцину доступной как можно скорее. Просто Россия продвинулась дальше всех и представила вакцину, которая еще массово не протестирована.

Владимир Путин заявил, что новой вакциной уже привилась его дочь. Это можно назвать эффективным «медиа-пиаром». Однако с научной точки зрения это малозначительная новость. Кстати, что интересно, в 1768 году русская царица Екатерина Великая одна из первых привилась от оспы, чтобы продемонстрировать эффективность вакцины.

Чтобы подтвердить эффективность вакцины, ее нужно протестировать на тысячах человек, в том числе из разных демографических групп с разными медицинскими особенностями…

А что если российская вакцина неэффективна или, что еще хуже, просто опасна? Последствия для борьбы с пандемией были бы ужасными. Несомненно, существование вакцины — это еще и мощный психологический фактор, и многие страны, особенно третьего мира, поспешат закупить российскую вакцину. Если она не сработает, пандемия затянется.

Это, конечно, осознают и россияне. Они понимают, что если «сплошают», то нанесут сами себе мощный удар и очень испортят собственную репутацию. Неужели они стали бы осознанно испытывать судьбу?

Правда, рассуждая на эту тему, нужно учитывать и геополитические обстоятельства. Что, если бы, например, Южная Корея первой разработала вакцину? Южная Корея — «западный союзник», и скепсиса в связи с вакциной было бы значительно меньше. Бесспорно, Россию и ее способности недооценивают умышленно.

Россия не фармацевтический локомотив мира и даже импортирует вакцины. Однако московский исследовательский институт Гамалеи обладает большим опытом в области эпидемиологии и микробиологии. Там на протяжении десятилетий разрабатываются эффективные вакцины, и, в том числе, в последние годы там создали одобренную в мире вакцину от эболы.

Между Россией и Западом сложилась такая геополитическая ситуация, когда все российское отвергается без лишних разбирательств. Когда Россия отправила в Нью-Йорк маски в самом начале пандемии в США, это вызвало настоящий дипломатический скандал.

Однако мир — это не только Запад. Многие страны уже заказали российскую вакцину или ведут переговоры об этом, в том числе такие страны, как Бразилия, Мексика, Филиппины, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия… Москва заявила, что уже 20 стран выразили желание закупить вакцины на один миллиард долларов.

Разве эти страны не боятся потенциально некачественной вакцины? И снова мы возвращаемся к геополитике. Все крутится вокруг доверия. Вакцину у России купят те страны, которые России доверяют, а кто не доверяет, тот и не купит (они дождутся, когда вакцину разработают «союзники», то есть США или Великобритания).

Но кто поручится, что «западная» вакцина будет безопасной? По мнению некоторых специалистов, российская вакцина в самой своей основе безопаснее из-за метода ее получения, а западные компании пошли по экспериментальному пути и не спешат как можно скорее представлять вакцину на рынке.

Но что если абстрагироваться от геополитики и свести ситуацию исключительно к фактам, которые нам известны о российской вакцине? Мы знаем, что проведены только две ключевые фазы тестирования. Напомню, что на первом этапе тестируется небольшое количество волонтеров, а на втором в тестировании участвуют больше людей и выявляется иммунитет и возможные негативные последствия. По мнению многих, важнейшим является третий этап, так как на нем привлекаются разные группы волонтеров и значительно расширяется их круг. Российская вакцина не прошла третий этап тестирования, а точнее ей это еще предстоит. Будет ли он успешным? Как посмотреть. Если верить российским специалистам, опасности нет никакой, так как на первом и втором этапе тестирования не возникло, по крайней мере по их словам, «никаких негативных последствий». Если это так, то чтобы победить в гонке со временем, вероятно, даже разумно пойти на небольшой риск, то есть предположить, что и третий этап пройдет успешно. Ведь эту пандемию, если это вообще возможно, нужно остановить как можно скорее (с этим согласятся все).

Третий этап тестирования российской вакцины будет проводиться не только в России, но и в Бразилии, Мексике, Саудовской Аравии и ОАЭ, то есть на достаточно разном и широком контингенте.

Конкуренты России злятся, потому что Россия в этой гонке уже перешла на последний этап и от финиша этого марафона ее отделяют всего несколько километров. Но, зная, что Россия так поступит, почему они сами не воспользовались этой тактикой и не положились на волю случая на третьем этапе? Большинство из них утверждают, что причина в их повышенной ответственности, что в России менее строгие правила и так далее. Однако истинная причина, почему они все еще не представляют свою вакцину на рынке, заключатся, вероятно, в том, что она еще просто не готова.

А что если им так и не удастся ее создать? Вернемся к аналогии с космической гонкой. Русские, конечно, пытались отправить своих космонавтов на Луну, но у них ничего не получилось. Их ракета Н-1, как над ней ни работали (в основном в обстановке секретности), так и не сумела их доставить…

Конечно, это перечеркнуло мечты советского руководства. Возможно, теперь Россия даже видит в сложившейся ситуации некий реванш за проигранную космическую гонку 60-х! Только в Москве знают (если знают) правду о вакцине «Спутник V» и только там понимают соотношение между ее реальной эффективностью и потенциальным масштабом катастрофы, когда начнется массовое тестирование, то есть «стандартное» вакцинирование ею. Российское руководство надеется на лучший сценарий, при котором страны, закупившие российскую вакцину, первыми выйдут из коронавирусного кризиса, и уже благодаря этому будут намного больше доверять России. Возможно, в Москве даже надеются на то, что через несколько месяцев страны Запада за неимением другого выбора, «стиснув зубы», закупят российскую вакцину. Российская помощь, отправленная Италии в начале пандемии, в каком-то смысле предвещала огромные возможности, которые Россия видит для себя в сложившейся ситуации.

Так ли все будет на самом деле? Только время покажет. Сейчас официально возможны все сценарии — от российской катастрофы до российского триумфа.