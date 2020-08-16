Распределение вакцины от COVID взяли под госконтроль

Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита. Такой порядок будет действовать до конца года.

«Еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов», — говорится в сообщении.

11 августа президент объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут медики, большинство из них заявили о своем недоверии к прививке. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года. Производство вакцины началось 15 августа.

Российской вакциной заинтересовались за рубежом. Вместе с тем ряд стран усомнился в ее безопасности. Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, поскольку ее качество еще неизвестно.