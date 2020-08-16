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Распределение первой российской вакцины в регионы взяли под контроль 

Lenta.ru и ещё 12 58 минут назад
Распределение вакцины от COVID взяли под госконтроль
Фото: РИА Новости
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет ТАСС.
Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита. Такой порядок будет действовать до конца года.

«Еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов», — говорится в сообщении.

11 августа президент объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут медики, большинство из них заявили о своем недоверии к прививке. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года. Производство вакцины началось 15 августа.
Российской вакциной заинтересовались за рубежом. Вместе с тем ряд стран усомнился в ее безопасности. Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, поскольку ее качество еще неизвестно.
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Общество , Михаил Мишустин , ИТАР-ТАСС
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