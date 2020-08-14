«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»

«Вот как жареный петух-то клюнул, так и наши браточки вернулись на Родину спокойненько. А ведь вести себя прилично надо всегда. Не только когда жареный петух клюет», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

По ее словам, в таком случае «он, может, и не клюнул бы».

В пятницу вечером Генпрокуратура России сообщила, что 32 россиянина, задержанные под Минском в июле, вернулись на родину. Ведомство уточнило, что один из задержанных остался в Белоруссии, поскольку у него есть гражданство республики.

Напомним, задержанных россиян объявили бойцами ЧВК Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. При этом Киев просил Минск выдать россиян, которых считал украинскими гражданами, и 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе.

В то же время СМИ со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщили, что задержание россиян было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками.