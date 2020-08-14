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Белоруссия в огне. Главное

Симоньян попросила замглавы МВД Белоруссии «не смешить кур» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Не смешите кур»: Симоньян обратилась к замглавы МВД Белоруссии
Фото: РИА Новости
Главред RT Маргарита Симоньян обратилась к замминистра внутренних дел Белоруссии Александру Барсукову, заявившему, что в минском СИЗО не проходили избиения задержанных.

«Товарищ Барсуков! Послушайте доброго совета. Не смешите кур. Вашим протестующим я, например, верю не больше, чем вам. У меня нет оснований им верить — как и верить вам. А не верить — оснований масса, хотя бы потому что любая революция питается фейками, которые потом становятся ее героической историей», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она добавила, что верит журналистам своего издания, которые «не за красных и не за белых», и были схвачены белорусскими правоохранителями. По ее словам, журналистов RT в Минске избивали и не кормили трое суток, «лупили до обмороков».

« [Они] видели, как избивали других. В том числе людей, просто проходивших мимо, не участвовавших в протестах. Избивали бесцельно, но систематически, каждый день, жестоко. И голодом, напоминаю, морили», — добавила Симоньян.

Главред RT попросила Барсукова напомнить, «в каком году в Белоруссии крайний раз пленных лупили и морили голодом».

«В общем, вы или разберитесь, что за фашисты у вас там окопались в СИЗО на улице имени великого советского летчика, мочившего фашистов в сортире, или молчите уже в платочек. Иначе некрасиво получается. Иначе вы получаетесь такой же фашист», — заключила Симоньян.

Напомним, замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков заявлял, что задержанные на акциях протеста в Минске не подвергались издевательствам.
В понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.
К разрешению ситуации подключилось посольство России в Белоруссии. Солопова, Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
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Общество , В мире , Дмитрий Ласенко , Максим Солопов , Константин Придыбайло , Маргарита Симоньян , Семен Пегов , Антон Старков , Евгений Олейник , Александр Барсуков , МВД , ФСИН , ИА Sputnik , Минск
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