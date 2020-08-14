«Не смешите кур»: Симоньян обратилась к замглавы МВД Белоруссии

«Товарищ Барсуков! Послушайте доброго совета. Не смешите кур. Вашим протестующим я, например, верю не больше, чем вам. У меня нет оснований им верить — как и верить вам. А не верить — оснований масса, хотя бы потому что любая революция питается фейками, которые потом становятся ее героической историей», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.