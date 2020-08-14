«Не смешите кур»: Симоньян обратилась к замглавы МВД Белоруссии

Главред RT Маргарита Симоньян
обратилась к замминистра внутренних дел Белоруссии Александру Барсукову
, заявившему, что в минском СИЗО
не проходили избиения задержанных.
«Товарищ Барсуков! Послушайте доброго совета. Не смешите кур. Вашим протестующим я, например, верю не больше, чем вам. У меня нет оснований им верить — как и верить вам. А не верить — оснований масса, хотя бы потому что любая революция питается фейками, которые потом становятся ее героической историей», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Она добавила, что верит журналистам своего издания, которые «не за красных и не за белых», и были схвачены белорусскими правоохранителями. По ее словам, журналистов RT в Минске
избивали и не кормили трое суток, «лупили до обмороков».
« [Они] видели, как избивали других. В том числе людей, просто проходивших мимо, не участвовавших в протестах. Избивали бесцельно, но систематически, каждый день, жестоко. И голодом, напоминаю, морили», — добавила Симоньян.
Главред RT попросила Барсукова напомнить, «в каком году в Белоруссии крайний раз пленных лупили и морили голодом».
«В общем, вы или разберитесь, что за фашисты у вас там окопались в СИЗО на улице имени великого советского летчика, мочившего фашистов в сортире, или молчите уже в платочек. Иначе некрасиво получается. Иначе вы получаетесь такой же фашист», — заключила Симоньян.
Напомним, замглавы МВД
Белоруссии Александр Барсуков заявлял, что задержанные на акциях протеста в Минске не подвергались издевательствам.
В понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова
и Дмитрия Ласенко
, журналиста «Медузы» Максима Солопова
, корреспондента RT Константина Придыбайло
, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника
, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова
.
К разрешению ситуации подключилось посольство России в Белоруссии. Солопова, Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
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