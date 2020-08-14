«Не смешите кур»: Симоньян обратилась к замглавы МВД Белоруссии 

«Но я верю своим журналистам. Которые не за красных и не за белых. Которые делали свою работу и были схвачены вами. Которых вы избивали в СИЗО. Не кормили трое суток. Лупили до обмороков. Которые видели, как избивали других. В том числе людей, просто проходивших мимо, не участвовавших в протестах. Избивали бесцельно, но систематически, каждый день, жестоко. И голодом, напоминаю, морили», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.
«В общем, вы или разберитесь, что за фашисты у вас там окопались в СИЗО на улице имени великого советского летчика, мочившего фашистов в сортире, или молчите уже в платочек», — посоветовала Маргарита Симоньян.
«Вот как жареный петух-то клюнул, так и наши браточки вернулись на Родину спокойненько», — отметила журналистка.