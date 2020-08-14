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«Не смешите кур»: Симоньян обратилась к замглавы МВД Белоруссии 

Вероника Полынина и ещё 1 42 минуты назад
«Не смешите кур»: Симоньян обратилась к замглавы МВД Белоруссии
Фото: РИА Новости
Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к заместителю главы МВД Белоруссии Александру Барсукову, заявившему, что силовики не избивали задержанных в ходе протестов людей.
Симоньян попросила Барсукова «не смешить кур». Она подчеркнула, что не поддерживает протестующих в Белоруссии людей и не верит им, как не верит и Барсукову.

«Но я верю своим журналистам. Которые не за красных и не за белых. Которые делали свою работу и были схвачены вами. Которых вы избивали в СИЗО. Не кормили трое суток. Лупили до обмороков. Которые видели, как избивали других. В том числе людей, просто проходивших мимо, не участвовавших в протестах. Избивали бесцельно, но систематически, каждый день, жестоко. И голодом, напоминаю, морили», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Журналистка попросила замглавы белорусского МИД напомнить, «в каком году в Белоруссии крайний раз пленных лупили и морили голодом».

«В общем, вы или разберитесь, что за фашисты у вас там окопались в СИЗО на улице имени великого советского летчика, мочившего фашистов в сортире, или молчите уже в платочек», — посоветовала Маргарита Симоньян.

Как писал «Рамблер», ранее Симоньян прокомментировала возвращение на родину 32 россиян, задержанных под Минском по подозрению в подготовке терактов.

«Вот как жареный петух-то клюнул, так и наши браточки вернулись на Родину спокойненько», — отметила журналистка.

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Общество , В мире , Маргарита Симоньян , Александр Барсуков , МИД , МВД , ФСИН
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