Российский телеведущий сравнил Соловьева с нацистом 

Козырев и Соловьев в 2006-2010 годах вместе работали на радиостанции «Серебряный дождь». Продюсер признался, что был рад тому, что на празднование юбилея радиостанции не пригласили Соловьева.

«Я думаю, на празднование выпуска 1938 года в Потсдаме не стоит звать человека, который единственный в классе стал оберштурмбанфюрером СС», — пояснил Козырев.

По его словам, Владимир Соловьев «паразитирует на ненависти» и «производит ненависть в промышленных масштабах».

«Я чувствую, что он перешел из журналистики и радиоведения в сторону политической пропаганды, которая была характерна для тоталитарных режимов. Я с этими людьми не хочу общаться», — подчеркнул Козырев.

Он заявил, что желает суда над Соловьевым. По его мнению, он должен оказаться на скамье подсудимых «одним из первых».

«Я думаю, что это Адольф Эйхман. Это преступление масштаба родоначальников нацистской идеологии», — сказал журналист.

При этом он упомянул, что «лет 7 или 8 назад» на одном из мероприятий «Серебряного дождя» они пожали друг другу руки, но сейчас это представить невозможно.

Козырев также напомнил, что в 2007 году Владимир Соловьев помог ему с лечением в больнице после избиения на улице. По его словам, за этот эпизод он уже многократно поблагодарил телеведущего.

Как сообщал «Рамблер», Михаил Козырев — российский журналист, музыкальный критик, продюсер, теле— и радиоведущий, актер. Бывший генеральный продюсер радиостанций «Максимум», «Наше радио» и «Радио Ultra», основатель рок-фестиватель «Максидром» и «Нашествие». В настоящее время — продюсер ночного эфира на телеканале «Дождь».