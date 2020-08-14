Стало известно местонахождение Ефремова 

Стало известно местонахождение актера Михаила Ефремова . Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Как рассказал семейный врач артиста Борис Круглый, в настоящее время Ефремов уже находится дома. Он покинул Боткинскую больницу.

Ранее стало известно, что врачи запретили актеру участвовать в ближайшем судебном заседании из-за состояния здоровья. При этом в больнице не стали уточнять его диагноз.

Во вторник, 11 августа, в Пресненском суде Москвы должно было состояться заседание по делу актера, однако из-за госпитализации Ефремова оно было перенесено. Перед судом артисту стало плохо: в зал его заносили судебные приставы, он волочил правую ногу. Позднее его отправили в больницу прямо из здания суда. Приставы пронесли Ефремова по коридору Пресненского суда на носилках.

Сообщалось, что артист перенес инсульт. Позднее эту версию опровергли.