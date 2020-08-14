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Стало известно местонахождение Ефремова 

Lenta.ru 1 час назад
Стало известно местонахождение Ефремова
Фото: РИА Новости
Стало известно местонахождение актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».
Как рассказал семейный врач артиста Борис Круглый, в настоящее время Ефремов уже находится дома. Он покинул Боткинскую больницу.
Источник: инсульт у Михаила Ефремова оказался выдумкой
Ранее стало известно, что врачи запретили актеру участвовать в ближайшем судебном заседании из-за состояния здоровья. При этом в больнице не стали уточнять его диагноз.
Во вторник, 11 августа, в Пресненском суде Москвы должно было состояться заседание по делу актера, однако из-за госпитализации Ефремова оно было перенесено. Перед судом артисту стало плохо: в зал его заносили судебные приставы, он волочил правую ногу. Позднее его отправили в больницу прямо из здания суда. Приставы пронесли Ефремова по коридору Пресненского суда на носилках.
Сообщалось, что артист перенес инсульт. Позднее эту версию опровергли.
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Комментарии 17
Общество , Михаил Ефремов
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