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Белоруссия в огне. Главное

Главред «Дождя» ответил Скабеевой на обвинения в людоедстве 

Lenta.ru 31 минуту назад
Главред «Дождя» ответил Скабеевой на обвинения в людоедстве
Фото: РИА Новости
Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко в эфире ответил ведущей «России 1» Ольге Скабеевой на обвинения в людоедстве. Она выступила с критикой в Telegram-канале из-за трансляции комментария человека, выдававшего себя за медицинского работника и рассказавшего о 20 погибших на акциях протеста в Белоруссии.

«Неуважаемая Ольга Скабеева, "Дождь" умудрился на него выйти очень просто. "Дождь" просто вышел ногами на улицы Минска и пришел к станции метро "Пушкинская"», — отметил он, заметив, что там регулярно проходили акции протеста в течение последних дней.

По словам Дзядко, именно в этом месте и находился мужчина, который представился Сергеем Караваем.

«Наши корреспонденты работают на месте и общаются с людьми. А ваши — они работают на месте, общаются с людьми?» — обратился он к Скабеевой.

13 августа в вечернем прямом эфире «Дождя» с ведущей Анной Монгайт корреспондент пообщался с мужчиной, который представился Сергеем Караваем, завотделением скорой медпомощи. Он рассказал в эфире о якобы 20 погибших во время акций протеста в Белоруссии.

«Довольно быстро мы поняли, что этот человек не тот, за кого себя выдает. Его информации нет веры. Мы приносим извинения нашим зрителям за публикацию непроверенной информации. К сожалению, подобное случается в прямом эфире», — сказал главред телеканала.

Он подчеркнул, что, в отличие от «Дождя», входящий в ВГТРК телеканал «свои ошибки и сознательные фейки не умеет признавать».

«Учитесь, извиняться не так страшно за свои ошибки», — заключил Дзядко.

В Белоруссии в течение пяти дней идут массовые акции протеста из-за результатов выборов президента республики. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Граждане не поверили в результаты и стали выходить на улицы. Акции пытались прервать силовики, задерживавшие и избивавшие людей. Для разгона применялись в том числе дубинки, водометы, светошумовые гранаты. Также сообщалось о многочисленных случаях насилия со стороны силовиков и в отношении журналистов, в том числе российских.
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Комментарии 6
Общество , СНГ , Тихон Дзядко , Анна Монгайт , Ольга Скабеева , Александр Лукашенко , ВГТРК , Минск
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