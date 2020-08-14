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В Петербурге в августе планируют открыть памятник Виктору Цою 

ТАСС и ещё 1 21 минуту назад
В Петербурге откроют памятник Цою
Фото: РИА Новости
Памятник лидеру группы "Кино" Виктору Цою планируется открыть в Санкт-Петербурге до конца лета. Объект появится в Кировском районе города, работы по его установке уже начались, сообщила ТАСС в пятницу начальник районного отдела культуры Ирина Быстрова.

"Работы по установке ведутся. Уже установлен постамент, и уже привезен памятник из Москвы — только-только доставлен. Заказчиком работ является Фонд "Памяти Виктора Цоя". Администрация (Кировского района) совместно с фондом будет проводить торжественную церемонию. Дата (открытия) пока не определена. Мы ждем теперь установки памятника, чтобы по согласованию всех заинтересованных сторон сразу же провести [церемонию]. Надеюсь, что это будет в самое ближайшее время, в августе", — сказала собеседница агентства.

Объект устанавливают в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. По словам Быстровой, Цой какое-то время жил в Кировском районе.
Как рассказала ТАСС учредитель и руководитель Фонда "Памяти Виктора Цоя" Светлана Власова, скульптура Цоя изготовлена из бронзы, ее высота — три метра, автором является скульптор Матвей Макушкин. Памятник изображает Цоя в полный рост, его руки покоятся на гитаре, взгляд устремлен вверх.
По словам Власовой, до конца дня памятник будет полностью собран, дата открытия определится на следующей неделе. Фонд "Памяти Виктора Цоя", согласно информации на его странице в соцсети "ВКонтакте", создан усилиями друзей и поклонников с целью сохранения и увековечения памяти исполнителя.
Виктор Цой — советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982-1990). Автор песен "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен!", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других. Родился в 1962 году в Ленинграде, 15 августа 1990 года погиб в автокатастрофе. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.
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Общество , Виктор Цой , ИТАР-ТАСС , Москва , Санкт-Петербург
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