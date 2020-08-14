России предсказали гражданскую войну и нападение Китая 

Россию ждет гражданская война и нападение Китая , предсказывал вологодский старец, игумен Гурий (Чезлов). Пророчество опубликовано в одном из каналов в «Яндекс-Дзен».

Согласно пророчеству старца, умершего в 2001 году, вначале Россию ждет гражданская война, а затем война с Китаем, в которой погибнут 4 млн россиян. По словам Гурия, смерть настигнет тех, кто сквернословит — «потому что сквернословием четырех матерей оскорбляем: Богородицу, Землю, Церковь и родившую тебя мать».

Китайские войска дойдут до Урала, а затем «Архангел Михаил китайцев устрашит, и они примут Православие, а нам дадут избрать Царя».

«11 млн китайцев погибнет в этой войне», — писал Гурий.

По словам старца, в войне «бог своих спасет, а неугодных уберет».