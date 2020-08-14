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Онищенко призвал найти замену маскам для защиты школьников от коронавируса 

Парламентская газета и ещё 2 1 час назад
Онищенко призвал найти замену маскам для школьников
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
У младших школьников нет навыков ношения масок, поэтому для их защиты от коронавируса в школах нужно использовать другие методы, такие как обеззараживание воздуха, дезинфекция и отмена массовых мероприятий, заявил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Об этом в пятницу сообщает РИА «Новости».

«По детям ношение масок — вопрос достаточно сложный, потому что навыков ношения их, особенно у малышни в началке, нет. Еле-еле взрослым это прививаться начинает потихоньку, поэтому здесь мы с вами должны понимать, что у детей мы будем использовать другие методы: это и разъединение, и отмена кабинетного обучения, когда на каждый урок дети идут из одного кабинета в другой», — сказал Онищенко.

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил с 1 сентября безвозмездно обеспечить школьников и студентов средствами индивидуальной защиты. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.
Онищенко обратил внимание, что письмо Власова направлено «не по адресу», ведь обеспечение школьников и студентов масками — это не функция Минздрава, кроме того, «у Мурашко нет таких денег». Парламентарий считает, ученикам начальной школы маски, скорее всего, не понадобятся, а учеников средней и старшей школы масками должны обеспечить родители, если региональные власти не найдут на это денег.
Депутат считает, что крупные города найдут такие возможности. Он также подчеркнул, что вакцинация учащихся от гриппа будет бесплатной.
Школьники и старшее поколение входят в группу риска заболевания гриппом, а студенты не попадают в официальные группы риска, которым следует прививаться, отметил Онищенко, подчеркнув, что «в очень жёсткой форме рекомендовал бы привить» и студентов.

«Даже если б не было этого нашего пресловутого коронавируса, всё равно бы мы начали требовать ношения масок (в вузах. — Прим. ред.), но с конца сентября, когда начнётся подъём заболеваемости гриппом и ОРЗ. Поэтому все соответствующие предписания, рекомендации будут даны также в зависимости от обстановки и так далее», — сказал депутат.

По его мнению, руководство вузов может взять на себя обеспечение студентов масками за счёт внебюджетных средств.

«Хотя, я сразу оговорюсь, ни по одному из законов нет обязанности и статьи такой, финансирования нет обеспечения студентов (масками. — Прим. ред.)… но тем не менее искать такую возможность нужно будет», — заключил Геннадий Онищенко.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России зафиксировали 5065 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 912 823.
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Комментарии
Общество , Образование , Василий Власов , Геннадий Онищенко , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Госдума , РИА Новости
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