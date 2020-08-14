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На Красной площади заметили «Дональда Трампа» 

Мария Иванова 28 минут назад
На Красной площади заметили «Дональда Трампа»
Фото: Reuters
Telegram-канале «Пул N3» опубликовал фотографии с Красной площади с человеком, похожим на президента США Дональда Трампа.
Telegram-канал «Пул N3»
На снимках этот человек стоит на фоне храма Василия Блаженного рядом с мужчиной и ребенком.

«Трамп приехал и ждет», — отметил «Пул N3».

Интернет-пользователи догадались, что на фото попал двойник американского президента, с которым, как и с двойниками Владимира Ленина и Иосифа Сталина, можно сфотографироваться на Красной площади.
Как сообщал «Рамблер», Трамп получил приглашение российских властей посетить парад в честь 75-летия Победы в 2020 году. На фоне ситуации с коронавирусом американский президент приглашение отклонил.
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Общество , Дональд Трамп
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