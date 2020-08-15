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Елена Малышева застряла в США 

РИА Новости и ещё 3 12 минут назад
«Кошмар!»: Малышева не может вернуться в Россию
Фото: ТАСС
Врач и телеведущая Елена Малышева застряла в США из-за отмены прямых рейсов в Россию. Об этом она сообщила в Instagram.
Она проводит отпуск в Соединенных Штатах, навещая детей и внуков.
Малышева выразила недовольство сложившейся ситуацией с авиасообщением.

"Не могу понять, почему "Аэрофлот" продавал свободно билеты с 1 августа на каждый день, а теперь все неожиданно отменил! Я сейчас ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар!" — заявила она, отвечая на комментарии подписчиков.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.
На сегодняшний день, Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.
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Общество , Шоу-бизнес , Елена Малышева , Аэрофлот , США
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