В Сеть утекло признание Ефремова 

Актер Михаил Ефремов признал вину в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.

112

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. Сегодня «112» опубликовал протокол дополнительного допроса актера, который состоялся 17 июня.

«Свою вину в том, что 8 июня 2020 года примерно в 21:53 я управлял технически исправным транспортным средством "Джип Гранд Чероки", находясь в состоянии опьянения, совершил нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, я признаю в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь, впредь подобного обязуюсь не совершать», — заявил Ефремов в ходе него.