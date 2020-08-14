Россиянам разъяснили правила пребывания в Турции

Посольство РФ Анкаре опубликовало разъяснения турецких властей о правилах пребывания иностранных туристов в Турции в условиях распространения коронавируса.

Бодрум и Даламан. Россия 1 августа возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса рейсы за рубеж — в турецкие Анкару и Стамбул , а также в Великобританию . Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию , однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью

"В случае выявления у туриста температуры выше 37,8 градуса при въезде в Турцию данному лицу будет бесплатно сделан тест на коронавирусную инфекцию. При положительном результате турист будет доставлен в госпиталь для обследования, по результатам которого врач примет решение о необходимости госпитализации. В случае отсутствия такой необходимости турист будет направлен с членами семьи в отель, где сделана бронь", — сообщило посольство.

Отмечается, что циркуляр министерства культуры и туризма Турции предписывает отелям обеспечить проживание на своей территории иностранных туристов, которым поставлен диагноз COVID-19, при отсутствии необходимости госпитализации в сроки и на условиях, обозначенных в договоре бронирования.

"Иностранный турист, которому поставлен диагноз COVID-19, и члены семьи (либо сопровождающие лица, проживающие в том же номере), подписывают обязательство находиться в изоляционном номере и не выходить за его пределы. Туристу предоставляется питание, осуществляется уборка номера в сроки и на условиях размещения, обозначенные в договоре бронирования. Помещение туристов в обсерваторы не предусмотрено", — отмечается в сообщении.

В случае если сроки изоляции превышают обозначенные в договоре бронирования сроки проживания в отеле, расходы за дополнительные дни (но не более 15) проживания в отеле больного и членов его семьи покрываются отелем в рамках специально разработанной для гостиниц страховки, сообщила российская дипмиссия. Это положение распространяется на гостиницы, имеющие более 50 номеров, получившие сертификат здорового туризма. Туристу предлагается уточнять, приобретал ли отель данную страховку или нет.

"В случае постановки диагноза COVID-19 иностранному туристу в аэропорту выявляются контактировавшие лица. С ними устанавливается связь, их информируют, их изоляция обеспечивается по месту их нахождения. В случае необходимости им делаются тесты, при позитивном результате их направляют в карантин либо госпитализируют в зависимости от решения медиков. Находившиеся рядом с зараженным COVID-19, но при этом носившие маску туристы контактировавшими не считаются", — отмечается в сообщении.

При наличии справки о негативном результате теста на COVID-19 или справки о наличии антител на новую коронавирусную инфекцию при обнаружении повышенной температуры туристу в аэропорту все равно бесплатно делается тест на COVID-19, сообщило посольство РФ.

"В случае установления преднамеренного указания туристом ложной информации при заполнении анкеты в самолете турист будет привлекаться к ответственности. В заполняемых формах необходимо указывать верные данные", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ношение масок является обязательным по всей территории Турции на рынках, в магазинах, общественном транспорте. Во многих городах (Стамбул, Анкара, Измир, Мугла, а также некоторые районы Антальи) необходимо надевать маску и в открытых общественных местах. Следует соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. За нарушение этих норм выписываются штрафы.

"В Турции можно сделать анализ на COVID-19 в госпиталях, а также в аэропортах и имеющих сертификат здорового туризма отелях. Стоимость услуги в госпитале — 15 евро, в отеле, аэропорту — 30 евро. С учетом большой загрузки лабораторий в аэропортах турецкие власти рекомендуют пользоваться услугами отелей", — сообщила российская дипмиссия.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.