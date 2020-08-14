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Как связаны «Гостья из будущего» и российская вакцина от COVID–19 

Мария Иванова и ещё 3 1 час назад
Как связаны «Гостья из будущего» и вакцина от COVID–19
Фото: кадр из фильма/ТАСС
Портал «МедикФорум» рассказал о неожиданной связи Алисы Селезневой из фильма «Гостья из будущего» и российской вакцины от коронавируса.
По данным портала, сыгравшая Алису Наталья Гусева не стала продолжать актерскую карьеру и окончила Московский государственный институт тонкой химической технологии. Позже ее пригласили на работу в исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Именно в центре Гамалеи разработали первую зарегистрированную в России вакцину от COVID–19.
«МедикФорум» отмечает, что Гусева также стала одной из руководительниц компании, которые занимается диагностикой инфекционных заболеваний и разрабатывает иммуноферментные тест-системы.
Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи. Путин рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Президент отметил, что одной из его дочерей сделали прививку.
Глава Минздрава Михаил Мурашко уточнил, что разработчики вакцины будут проводить дальнейшие клинические исследования с участием нескольких тысяч человек. Вакцину планируют выпустить в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Вакцинация будет добровольной.
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Комментарии
Общество , Алиса Селезнева , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Наталья Гусева , Минздрав РФ
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