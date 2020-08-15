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Адвокат Ефремова просит суд разрешить артисту прогулки 

ТАСС и ещё 16 1 час назад
Адвокат просит суд разрешить Ефремову прогулки
Фото: РИА Новости
Сторона защиты артиста Михаила Ефремова не просит суд отменить меру пресечения в виде домашнего ареста, но ходатайствует о разрешении ему прогулок. Об этом ТАСС сообщил адвокат Эльман Пашаев.

"Мы не говорим о залоге или о чем-то таком. Пусть остается домашний арест. Но мы просим разрешить Ефремову прогулки — по часу в день. Ему это необходимо по состоянию здоровья", — сказал Пашаев.

Мосгорсуд 17 августа рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Ефремову, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом. Однако содержащиеся в жалобе доводы пока не раскрывались.
Во вторник, 11 августа, перед началом очередного заседания Ефремов был доставлен из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Пресненский суд Москвы отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения диагноза.
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Общество , Михаил Ефремов , Мосгорсуд
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