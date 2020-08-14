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Российским школам запретили брать деньги с родителей за средства гигиены 

News.ru и ещё 3 36 минут назад
Школам запретили брать деньги за средства гигиены
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Регионы России обязаны обеспечить школы необходимыми средствами гигиены и защиты здоровья за собственный счёт. Об этом 14 августа заявил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

Каждый регион знает о мерах и имеет необходимые возможности, механизмы и инструменты для реализации мер защиты здоровья. Система образования оснащалась гигиеническими средствами и в ходе ЕГЭ, который нам удалось провести без вспышек заболеваний, — цитирует ТАСС чиновника.

Он добавил, что при поддержке коллег из партии «Единая Россия» ведомство продолжает контролировать процесс и напоминает субъектам страны о персональной ответственности в этих вопросах.
Глушко подчеркнул, что ни одна школа не должна обеспечивать запас средств гигиены за счёт сборов с родителей учеников. В министерство уже начали поступать жалобы от родителей на поборы, однако они пока не носят массовый характер.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый учебный год в российских школах начнётся 1 сентября в обычном формате. Он отметил, что возглавляемое им ведомство не намерено вводить дистанционное обучение. Тем не менее некоторые его формы вполне могут быть применены. Опыт организации единого госэкзамена будет учтён при обеспечении учебного процесса.
Из-за распространения коронавируса российские школы перешли на дистанционный формат. Из-за сложной обстановки Минпросвещения рассматривало возможность переноса начала учебного года на осень. А президент Владимир Путин поручил правительству разработать более строгие санитарные нормы для проведения занятий в образовательных учреждениях и ужесточить контроль за их соблюдением. Он подчеркнул, что новые нормы должны вступить в силу ко времени возвращения учащихся в классы, писал NEWS.ru.
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Комментарии 1
Общество , Образование , Дмитрий Глушко , Владимир Путин , Сергей Кравцов , Единая Россия , ИТАР-ТАСС
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